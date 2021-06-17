為感謝觀眾願意「雨天撐傘」，將票款轉贈給劇團，吳念真《人間條件》系列1到6集將在網路上免費看播映。圖為雨天撐傘方案。（國家兩廳院提供）

為感謝觀眾願意「雨天撐傘」，將票款轉贈給劇團，吳念真《人間條件》系列1到6集將在網路上免費看播映。（綠光劇團提供）

為感謝觀眾在疫情間「雨天撐傘」，將票款轉贈給劇團，綠光劇團代表作《人間條件》系列1到6集，將從下周一起在劇團粉絲專頁上，一天播出一集，最後編導吳念真也會現身謝幕，他表示：「劇團能給觀眾的回饋真的不多，我們想用這樣的方式帶大家重返劇場。」

近期綠光劇團決定取消熱演的音樂劇《結婚！結昏？辦桌》台中場，今（17）日也召開線上記者會宣布高雄場將停演，吳念真表示，「很多演出取消了，讓我們跟大家失約，但疫情當前，同島一命，千萬要平安，一定要保重。」

團長羅北安表示，取消演出很抱歉也很遺憾，「這段期間大家一起加油，綠光劇團一定會回來。」羅北安表示，綠光的精神是「心中有愛，就能看見綠光」，最近劇團發起一連串線上陪伴計畫，「希望能讓喜歡藝術的觀眾，能忘卻心中的煩惱。」

《結婚！結昏？辦桌》的演員之一、金曲獎歌手謝銘祐也特別寫了一首歌〈愛相信咱一定會閣見面〉，送給觀眾朋友和社會上辛苦防疫的所有人，他表示，人生一直很想當演員，好不容易演了一齣戲，但只演了台北場，「我很渴望可以重返劇場和大家見面，歌詞也提到：要相信我們一定會再見面。感謝有一群人沒日沒夜地幫我們守著，讓我們有機會建立自信，把心穩住，相信可以再次見面。」

吳念真表示，他也很擔憂劇團演員和工作人員，沒戲演生活會出問題，「還有人去送外賣和打工，看了很心疼，但是沒辦法，必須要面對。」吳念真說，年紀大了，所屬的團體需要被幫忙，很抱歉也很不好意思，「但這是上天給的考驗，我們要努力考及格，撐過去。」

綠光的姊妹團隊、紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，停演損失千萬票房，很多前製成本必須劇組自己吸收，損失很大，「如果觀眾能夠支持售票系統的『雨天撐傘』方案，我們會很感謝，我們知道大家現在都很辛苦，所以不會設定任何目標，每一筆退款都是一個心意。」

《人間條件》1到6集將從6／21起，連續6天每天播放一集，詳情可至綠光劇團粉絲專頁觀看。