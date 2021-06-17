新北市觀旅局5月上旬接獲檢舉，位在淡水區的蘊泉庄旅館加入防疫旅館後，卻違規收一般旅客入住，讓居家檢疫者與一般旅客混居；新北市觀旅局啟動調查，認定該旅館嚴重違反防疫旅館入住規定，讓旅客陷於未知風險，依法重罰50萬，立刻解除防疫旅館資格，並勒令停業1個月接受調查。

新北市觀旅局表示，蘊泉庄旅館客房區共有2棟，2棟客房區不連通，一棟專收一般客，另一棟專為防疫旅館，兩棟各有39間房間，據檢舉人表示，去年9月有兩間公司團體訂房，其中一間公司卻可一次「訂房55間」，明顯超出一般客可收的房間數。

新北市觀旅局指出，當下立刻發文給2家公司以及2家旅行社展開調查，適逢本土疫情蔓延期間，目前只收到其中1家公司回文，該公司坦言曾經於9月12日訂房55間入住，明顯與該旅館能接受的一般旅館數目不合。

新北市觀旅局強調，依照回文內容，認定該飯店有違規收一般客入住防疫旅館情形，已嚴重違反防疫旅館入住規定，讓旅客陷於未知風險，認為情節重大、不容寬貸，依傳染病防治法以及發展觀光條例等相關法規先重罰50萬，立刻解除防疫旅館資格，並勒令停業1個月接受調查。