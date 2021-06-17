台中市神岡區民權一街周邊巷道彼此間並無銜接，當地居民往來社口街、文昌街需繞道而行。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取2億520萬元進行「無尾弄」打通工程。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

台中市神岡區民權一街周邊巷道彼此間並無銜接，當地居民往來社口街、文昌街需繞道而行。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取2億520萬元進行「無尾弄」打通工程，建設局17日開工施作，將開闢450公尺道路串連巷弄，10月底完工後，可望解決道路瓶頸，促進地方發展。

神岡區民權二街2巷、文昌街31巷、社口街61巷被大排、果林及房屋阻隔，巷弄彼此間並無銜接，民眾往來均需繞道。楊瓊瓔、羅永珍、神岡區長劉汶軒及社口里長林三永17日上午訪察道路打通工程，期待盡速縫合「無尾弄」，解決交通瓶頸，也增進消防救災效益。

楊瓊瓔表示，無尾巷弄不僅阻礙交通，也有妨礙消防救災疑慮。她也提到，打通瓶頸道路面臨土地權屬複雜、屋主和地主不同人及仍有使用需求等狀況，感謝羅永珍議員及社口里長林三永居中奔走，協助取得用地，以及盧市長啟動都市縫合計畫，在經費上的大力支持。

林三永說，民權一街周邊巷道明明相距只有幾公尺，卻要繞一大圈才能見面，他擔任里長後便積極爭取，現在終於取得用地。羅永珍指出，居民期盼20多年，感謝市府積極打通無尾巷弄，4個月通車後，居民一定特別有感。

建設局指出，神岡區民權一街周邊巷道打通至社口街及文昌街道路工程總長450公尺，路寬8公尺，工程費520萬元、用地暨地上物補償費2億元，工期約4個月。巷道開闢打通後，可強化周邊道路聯繫功能，進一步促進地方發展。