疫情帶動數位金融使用率，臺企銀(2834)年初升級數位存款帳戶權益優惠，帶動申請人數不到5個月已較去年底跳增1.7倍。為延續申辦熱潮，該行宣布新增「他行帳戶認證」無卡驗證方式，只要有他行存款帳戶即可用手機完成線上開戶，並可享有4大優惠。

臺企銀2021年前5月自結合併稅前淨利23.32億元、年增7.41％，稅後淨利19.78億元、年增5.91％，每股盈餘（EPS）0.26元。該行預期下半年獲利成長可望好轉，將持續深耕中小企業核心業務外，積極開拓多元獲利管道，因應趨勢發展數位金融，多面向推升獲利動能。

臺企銀積極強化線上線下全方位數位金融服務，除將所有服務整合於網銀及行動銀行APP，並與台灣PAY、街口、LINE Pay等行動支付3強聯手，打造行動消費生活圈。同時，年初針對數位存款帳戶權益大升級，祭出免申辦條件即可享低門檻高回饋優惠。

據臺企銀內部分析，今年新申請數位存款帳戶客群的年齡分布，高達6成集中在20～39歲、男性高於女性。逾半數客戶會存滿享優惠利息的15萬元額度，帳戶平均存款餘額約10萬元，其中逾55％客戶選擇把數位存款帳戶綁定行動支付，使用跨提跨轉比例亦超過30％。

為延續此波申辦熱潮，臺企銀持續強化數位存款帳戶便利性，除了原有的晶片金融卡或自然人憑證開戶外，宣布再新增「他行帳戶認證」無卡驗證方式，只要持有其他銀行存款帳戶即可用手機輕鬆開戶，至年底亦可享有4大優惠。

臺企銀對數位存款帳戶祭出4大優惠，包括15萬元內享優惠存款利率1.5％，跨行提款及指定通路的轉帳每月各10次免手續費。綁定台灣Pay後消費扣款掃碼交易成功，每月首筆享10元現金回饋，以及辦理停車費代扣款成功，每筆可於次月首個交易日回饋1元無上限。