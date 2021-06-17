美國總統拜登今天告訴俄羅斯總統蒲亭，特定重大基礎建設應該是網路攻擊的「禁區」。

拜登並未明確指出哪些範圍不應受到網路攻擊，但他提到的16項基礎建設，顯然是國土安全部指名的16項，包括電信、醫療保健、食物及能源。

拜登在日內瓦峰會會晤蒲亭（Vladimir Putin）後說：「我們同意責成兩國的專家針對哪些項目不該成為攻擊目標制定細節，我們會知道能否有網路安全方案開始帶來一些秩序。」

政府高層表示，這項提案主要聚焦在「毀滅性」的駭客入侵，而非全球情報機構執行的傳統性數位情資竊取行動。

蒲亭對此提案的反應尚不明朗，在另一場記者會上，他說兩國領袖已同意「開始商討」網路安全議題，但未直接提及拜登的提案。

美國上月首次體認到基礎建設安全的重要性，當時勒索贖金的網路駭客導致美國主要油管網絡短暫關閉，中斷石油輸送，造成東岸各地恐慌性搶購。