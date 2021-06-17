全台三級警戒已超過一個月，政府雖提供多項紓困管道，卻還是有民眾因工會、個人等種種限制框架，無法在第一時間獲得協助，尤其衝擊打工族、小店面等；林口善心人士企業家楊漢瑃夫婦、薛理玉合計捐款30萬，透過區公所媒合幫助60個急難救助家庭。

林口區長藍品畯表示，林口女婿的企業家楊漢瑃夫婦原想捐贈10萬元購買防護裝備，經公所討論後，楊先生將捐款轉為林口急難救助金，幫助林口人共度難關。另一位長欣國際董事長薛理玉聽聞後，覺得很有意義，因此先捐助20萬元，未來還有需要，也願意擴大贊助。

林口區公所指出，目前紓困管道雖然很多元，可以透過雇主、工會或個人提出申請，但仍有民眾無法在第一時間獲得協助，尤其影響依賴打工，或者是守著一家小店維生的家庭衝擊最大，這些家庭將近2個月的收入短少，連最基本的繳交水電費、房屋租金都籌不出來。

林口區公所接獲這筆善款後，透過紓困系統交叉比對，並結合里鄰長系統聯繫評估，於今(17)日發放第一筆急難救助金，給居住在選手村單親扶養老幼的黃姓一家人，解決黃家人斷水斷電危機。當地里長黃清龍表示，除了捐款外，未來也會動員志工，持續關懷，幫助這家人脫離疫情危機。

藍品畯補充表示，目前的資金，約可以協助60戶家庭，感謝社會大眾的協助，公所後續將會妥善且及時的運用這筆善款，讓遭受急迫困難家庭可以紓解當下面臨的困境。