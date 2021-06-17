台灣維新召集人蘇煥智今表示，行政院大力推動的新冠肺炎防治及紓困高達8400億的特別預算，似乎跟防疫沒有發生關連性，錢沒有花在刀口上。有關新冠肺炎治療費用，應該全部由國家負擔，並由特別預算支應。

他強調，特別預算應該要優先跟填補當前的防疫漏洞相結合，而與目前全民健保總額給付制度脫鉤。

蘇煥智今投書指出，目前新冠肺炎死亡率偏高，根據醫界反應其實跟全民健保總額給付制度有關。例如過去瑞德西韋（Remdesivir)一直被列為新冠肺炎治療的重要藥品，但均列為管控藥物，導致使用必須申請。

他說，但瑞德西韋臨床使用在輕中症時，有很好的效果。過去這段爆發期，即因為管制，當取得藥物時，確診者已經死了或是已成重症。顯示致死率高的原因之一是，藥物管控及健保總額給付制度所造成，導致喪失救命的機會。

他認為，若醫師能夠在輕中症時即使用瑞德西韋，則確診者避免重症化的機會可以大大提高。一旦藥品管控及健保總額給付制度鬆綁解套，就能避免致死率偏高。

他還說，確診無症狀或輕症在家者，政府應免費提供藥物治療並追蹤，也應納入特別預算。

他指出，特別預算高達8400億，竟然讓無症狀或輕症確診者在家自我隔離，無法提供其充足的隔離檢疫所，不提供任何藥物，也無配置醫護人員定期追蹤。這些都是政府防疫失能的具體事證。

他說，目前確診者有11.8％未到醫院就死亡，也有一些確診者死在家中，由於政府沒有提供必要的藥物治療並予追蹤，導致一部份人重症化或猝死。這些都可能構成國家賠償責任的問題。

他也認為，應開放、擴大PCR篩檢，篩檢費由政府負擔，並納入特別預算；台灣到現在的篩檢率6.67％，嚴重偏低。如何擴大篩檢找出潛在社區的感染源，不只關係到徹底清零，解除三級警戒；也涉及三級解封後，如何預防再大爆發。但最近指揮中心雖已開放在家快篩，但仍遠遠不足。政府應該開放民間投入PCR篩檢的服務產業，且應學習德國開放每人每個月做一次PCR，由國家負擔。

最後他建議，染疫死亡者，應比照天然災害救助給予慰撫金，納入特別預算；目前染疫死亡者政府並無任何救助。目前天然災害救助辦法是由地方政府及中央政府每年均編列特別預算案支應，因為惡性流行疫情死亡者，卻均無任何救助，並不合理。此次因為新冠肺炎染疫死亡者應該一體適用，比照辦理。