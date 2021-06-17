疫情嚴峻，實體店家業績受影響，民眾消費模式改變。新北市為幫助業者轉型，發展線上購物領域，推出電商系列免費課程，課程將著重在「圖文溝通」、「數據廣告」、「影音直播」3大主軸，幫助企業系統性拓展電商通路，降低疫情衝擊，即日起至23日前都可免費報名。

經發局長何怡明表示，受新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出和社交活動，消費模式從實體店家轉向電商平台，企業轉型至電商通路刻不容緩，但轉型過程中又須面臨選品策略、行銷文案及品牌建立等問題，為了解決企業煩惱，市府先行推出「零基礎也能快速上手電商」教學影片，盼建立業者墊子商務概念，後續課程將由國內外電商平台及知名業界講師講授，幫助業者將商品成功上架，拓展線上商機。

經發局指出，新北去年推出的電商計畫吸引超過1000人報名，成功輔導33家企業轉型，透過成功轉型經驗的業者協助新北企業數位轉型；這次線上直播課程將在6月至10月推出，將邀請電商界知名人士擔任講師，開立專業培訓、8堂實戰課程，內容涉及網紅行銷、廣告投放、商品攝影、文案撰寫、直播銷售到數據分析等。

經發局補充，新北電商除了有線上直播課程，也提供轄內企業免費諮詢服務，若企業有任何關於電商問題，可洽詢專線(02)2581-3521＃611。公司或商號登記在新北的企業，23日前均可報名參加電商課程，詳情請上「新北電商學院」或新北市經濟發展局網站查詢。