有民眾上當、與陳男詢問注射細節。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

陳男要民眾先付款給不知情司機、再安排注射事宜。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

全台新冠肺炎疫苗荒，陳姓男子看見「詐騙商機」，在臉書四處張貼自費打疫苗訊息，強調「你指定廠牌、我就買得到」，一針要價1760元。所幸被害人警覺有異、趁付款時報警逮人。高雄地檢署認定陳男涉犯加重詐欺取財未遂等罪，向高雄地院聲押獲准。

日前台北好心肝診所爆發私打疫苗事件，更加凸顯台灣疫苗短缺的亂象，也加深民眾的恐慌。陳男利用人性的弱點，在臉書上四處張貼疫苗注射訊息，強調不用擔心匯款會留下紀錄、遭檢警查緝，他會安排不知情的司機先前往收款，同時交付疫苗施打的時間、地點的信封給買家，買家再依約前往注射疫苗。

檢警查出，陳男7日在臉書上刊登訊息，表示可預約施打各廠牌疫苗，需先預付2000元訂金，包含快篩費用260元、施打費用200元、疫苗費用1300元等，多餘金額現場將於施打現場退費，或可轉捐贈做愛心，每人每劑施打費用至少要1760元。

陳男自己先假冒醫生與上鉤民眾溝通疫苗施打事宜，再假冒司機與被害人碰面。有民眾一口氣替6位家人預約，但越想越不對勁，明明台灣目前只有AZ疫苗，為何陳男竟能讓人指定各家廠牌注射，決定報警處理。

警方獲報後，隨即報請地檢署防疫處理小組偵辦，同時啟動「大高雄地區民生安全連繫平台」，指揮專案團隊，現場逮獲假扮取款司機的陳男。

檢方訊後認定陳男涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、加重詐欺取財未遂罪，向高雄地院聲請羈押。院方認定陳男有湮滅證據、再犯之虞，裁定羈押禁見。有無其他受害民眾上當，檢方仍要繼續追查。