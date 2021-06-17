外界關注全國三級警戒何時可以解除，是否有分區解封可能性，衛福部次長薛瑞元今表示，未來10天疫情變化是關鍵。（行政院提供）

國內新冠肺炎疫情近期趨緩，外界關注全國三級警戒是否會在6月28日後有所調整，衛福部疾管署長周志浩今日在行政院會報告時明確指出，國內社區傳播風險仍存在，「三級警戒仍宜持續」。至於是否考慮分區解封，未來10幾天疫情變化是研判基礎，只要國人落實三級防疫警戒，以至於有效控制疫情，相關管制措施鬆綁不是沒機會。

周志浩今於行政院會後記者會報告表示，目前國內整個篩檢數量大幅提升，確診病例數有趨緩現象，確診案例致死比例也有下降趨勢，整體國內疫情有好轉趨勢，但疫情瞬息萬變，仍不可鬆懈。

周志浩以RT值為例，RT值越高，代表可能傳染越多人，大於一代表疫情越來越嚴重，小於一則是病例數會逐漸減少，高峰期RT值為2.8，近期已經降到0.76，這是好的現象。

不過，周志浩提到，全球疫情仍險峻，國內雖疫情持續緩降，惟仍需擴大社區篩檢，及早發現個案，降低家戶傳播，嚴防疫情反彈或爆發新流行。同時，國內社區傳播風險仍存，近期北部交通人流出現回升跡象，三級警戒仍宜持續。

對於全國三級警戒何時有望解除，是否有分區解封的可能性，薛瑞元表示，雖然目前疫情有趨緩，但絲毫不能鬆懈，未來10幾天疫情變化是研判基礎，只要國人可以把三級警戒措施做好，相關管制不是沒有放鬆的機會，仍要視疫情變化做出決定。

行政院發言人羅秉成強調，現階段無法排除任何選項跟可能，由疫情指揮中心及專家意見做決定。