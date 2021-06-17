市長盧秀燕至清水國中快打站視察復康巴士接送長者情形。（陳淑娥攝）

85歲以上長輩施打AZ疫苗17日邁入第3天，台中市長盧秀燕一早至清水國中快打站視察復康巴士接送長者情形，她指出，為讓接種疫苗更順利，社會局主動電話聯繫，協助已接獲疫苗施打通知的身障長輩免費預約復康巴士。90歲李阿公和89歲李阿嬤夫妻二人，從家中共乘復康巴士到快打站，只花了十分鐘，稱讚復康巴士貼心又方便。

盧秀燕表示，這一批老人疫苗的注射提供幾項服務，第一、免預約直接發通知單；第二、提供身障不便長輩交通接送服務，台中市85歲以上行動不便曾搭乘復康巴士的身障長輩大概有1400人左右，其中A級的身障長輩(行動不便程度較高)約400位，社會局主動電話聯繫關懷協助預約，估計這三天復康巴士接送約90名身障長輩施打疫苗，服務計170趟次。

「六都唯一免費！」盧秀燕強調，台中市的復康巴士完全免費，今天看到一輛復康巴士車接送一對高齡90幾歲夫妻前來施打令她十分感動。

盧秀燕說，今天是為85歲以上長輩施打疫苗的第3天，截至昨天為止，全市已施打7成2左右，民眾施打意願踴躍；下批疫苗將於週六、日兩天上午為80至84歲長輩施打，昨天已開始發通知單，疫苗今天應該就會到貨。

社會局說明，針對台中市新冠肺炎疫苗公費施打對象，若領有身心障礙證明，經需求評估符合復康巴士需求者，皆可預約台中市復康巴士接送至醫療院所或快打站施打疫苗，無設籍規定且免收費；此外，透過訂車紀錄，乘客可在預約時間前後15分鐘查詢車輛即時動態位置，預估復康巴士到達時間並做好準備，減少在外等候時間，鼓勵大家多多利用網路預約。

社會局表示，民眾如有預約需求，可註冊帳號，透過台中市復康巴士預約系統預約（https：／／rehabus.taichung.gov.tw／TcFCBus／）。也可於週一至週五8：00－17：00電話洽詢預約中心，第一區（大安、大甲、外埔、清水、沙鹿、梧棲、神岡）：04-26520669、04-26520689；第二區（龍井、大肚、西屯、南屯、烏日）：04-23551695；第三區（豐原、石岡、 新社、東勢、和平、潭子 后里、大雅）：04-25367001、 04-25368001；第四區（北屯、北區、太平）：04-22791661、04-22792486；第五區（東區、大里、霧峰、西區、 南區、中區）：04-35090123。