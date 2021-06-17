喜歡吃醋的人通常很沒安全感，對於他們來說，只要是會帶來危機感的人，他們就會死命抵觸和排斥。搜狐網命理專欄點名，白羊座、摩羯座、處女座的人天生是超級大醋桶，無論對友情或愛情都會展現出強大控制慾，動不動就吃醋。

▍1.白羊座

白羊座的人個性感性，總是會感情用事，同時他們也十分單純，喜歡的人不論做什麼都可以包容，討厭的人則會反抗到底，從來不跟敵人成為朋友，因為在白羊座的世界中，不存在圓滑這個詞。同時，他們也容易吃醋，不允許其他人接近自己喜歡的人或好友，否則就會醋勁大發。

▍2.摩羯座

摩羯座的人很看重感情，不懂得偽裝，也很愛控制自己在乎的人，無論在友情還是愛情方面，他們絕對不允許他人占據另一半或摯友過多的時間，某方面來說有點小氣、愛計較。另外，摩羯座一旦付出就會希望得到同等的回饋，也認為每個人都應該要很在乎他們，常常替他人帶來麻煩還不自知。

▍3.處女座

處女座天生有強迫症，是出了名的醋桶，同時也是完美主義者，總會不斷追求完美的人生，因此不容許旁人來破壞自己的感情或友情。他們很感性，容易因為吃醋而變得情緒化，從一開始焦躁不安，到最後冷嘲熱諷，日後更會三不五時翻舊帳來酸人，足見處女座的醋意非常大。