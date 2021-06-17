近期股價不停下跌的友達、群創等面板族群今(17日)逆勢開高走高，友達、群創、彩晶尾盤都亮燈漲停，許多股民滿心期待面板大復活，也有網友酸「面板開高要出貨啦！」分析師表示，外資由賣轉買，剛好回測上彎的半年線，因此今馬上強彈，但後續反彈上去依然是壓力重重，心須量滾量上攻才能克服。

受惠於需求提升，以及漲價效應，今年友達、群創、彩晶都獲利亮眼，在4月底站上35.55元、32.55元、30.7元的近年新高價後，便一路下殺，股價甚至見到「1字頭」，就在外資、投信連續大賣面板之際，多家外資紛紛調降友達、群創的投資評等，目標價大砍至17.2與15.6元，不過，外資昨(16日)已由賣轉買，買超前三名正是群創、友達、彩晶。

友達、群創、彩晶今日都開高走高，午盤過後，彩晶率先亮燈漲停，來到22.15元，群創、友達也接續跟進，報21元、22.85元。

許多股民感嘆面板價格一直漲，但股價卻沒有跟著漲，萬通投顧副總魏明裕表示，從5月中旬開始，外資幾乎天天賣，但融資都在增加，籌碼相對不穩定，而一路買的融資也一路套，一直到昨日剛好回測半年線的位置，既然守住半年線的支撐，且半年線呈現上彎，因此今日馬上強彈。

他也提醒，後續反彈上去依然會是壓力重重，在幾個位置都有套牢賣壓會想尋求解套，股價如果要持續反彈，心須帶量上攻才能克服前波的套牢賣壓，以群創為例，天天都要有40萬張的量才能量滾量上攻。

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