藝人賈永婕日前熱血發起募資購買「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），結果募得了9千多萬善款，買進300多台機器陸續分送給各大醫院，被網友盛讚人美、心善又有效率。近來她持續分享送暖成果，今(17日)則在IG限時動態自曝接到蔡英文總統來電，讓她驚訝大喊：「我的媽呀」。

擁有三鐵貴婦封號的賈永婕近日見疫情嚴重，為了體恤醫護人員辛勞，發起每天提供100份愛心便當到醫院的活動，引來小S、Melody、李秀媛等藝人朋友出資支持。近日她分享有位臉書朋友告訴她，目前醫院最缺的就是高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），一台全配定價27萬，被封為救命神器，現在所有醫院都在搶，她便決定發起募資活動購買。

賈永婕忙分送救命神器。（圖／翻攝自janet_chia_ IG）

賈永婕說，她循線問到原廠廠商，幸好得知目前台灣就有現貨，她便決定直接買機器捐贈給醫院，「在就是在搶時間跟時間賽跑！」，她更感動致電詢問企業界和藝人朋友有沒有意願出錢幫忙，大家都熱血參與，沒有人拒絕她，令她落淚說：「我的朋友全部大力相挺，大家都好愛台灣，出錢出力！」

賈永婕今接到蔡英文總統電話。（圖／翻攝自janet_chia_ IG）

最後，賈永婕募資到9234萬，總共買到342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統，暖舉感動社會，也引來政論節目討論，但她卻難過因此被作文章，「是不是我這樣反而讓台灣又開始有一點分裂了？」，更在直播中強調她只是單純愛台灣，想直接幫忙大眾，無奈問：「我從以前到現在都是順時中、愛台灣，我都是說同島一命，為什麼被說是派來打民進黨的人？」而今稍早她曬出在車上接到電話的照片，寫下：「我的媽呀！！！小英總統打給我」，並加上感動驚訝跟落淚的符號。

蔡英文總統發文證實致電給賈永婕。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

而稍早，蔡英文總統在臉書透露打給賈永婕，她寫下：「我告訴永婕：『妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。』很抱歉讓她受到委屈，也很感謝她的幫忙，並請她代為轉達我對背後整個團隊努力的感謝之意。」感謝她在此時力挺台灣醫護人員。

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