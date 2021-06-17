日本前首相安倍晉三今天說，台灣對日本來說是重要的老朋友，提供疫苗理所當然；況且台灣過去不僅在311大地震慷慨解囊，也曾在疫情期間捐贈日本大量口罩，日本絕不可忘記。

日本政府捐贈英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣，本月4日順利運抵，不少民眾送花到日本台灣交流協會台北事務所，台北101大樓外牆也打上感謝文字。

日本產經新聞報導，安倍晉三在日本放送（Nippon Broadcasting System）今天播出的廣播節目中，談到日本政府日前提供疫苗給台灣一事表示，「台灣對日本來說是重要的老朋友，對這樣的國家遭遇困難時，提供疫苗是理所當然的事」。

安倍還說，有接到總統蔡英文致電，請他幫忙向日本全體國民轉達感謝之意。

安倍提到台灣時說，在日本發生311大地震（日本稱東日本大震災）時，台灣人慷慨解囊捐款最多；就連在疫情爆發時，日本也收到來自台灣捐贈的大量口罩，「日本絕對不可以忘記這些事」。

在提供台灣疫苗部分，安倍提到首相菅義偉、副首相麻生太郎、內閣官房長官加藤勝信及外務大臣茂木敏充等人說，「很高興能在大家通力合作下，迅速地將超過100萬劑疫苗運抵台灣」。