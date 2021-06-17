美國總統拜登今天與俄羅斯總統蒲亭峰會後，雙方各自舉行記者會。CNN記者追問拜登「何以對蒲亭日後會改變如此有信心」，不料卻讓拜登惱火開罵；但拜登很快公開道歉。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登準備搭乘空軍一號離開日內瓦前，走向一群聚集在停機坪的記者，說他欠CNN記者柯林斯（Kaitlan Collins）一個「道歉」。

拜登說：「對於最後一道提問的回應，我不該自以為是。」但拜登也對媒體吐苦水，稱記者「從沒問過他」正面的問題。

主跑白宮的CNN記者柯林斯當時是問拜登「何以對蒲亭在美俄峰會後改變作為如此有信心」，卻意外惹得拜登不快。

拜登當時不耐地回答：「我沒說過有信心他會改變，你們（記者）都在搞什麼鬼啊？我什麼時候說過我有自信？」

他說：「回到正題，我跟你們講的是，俄國會否改變作風，取決於其他國家能否對俄國作為有所反應，以讓俄國在世界碰釘子。」拜登還說「我不是在對什麼事有信心，只是在陳述一個事實。」

柯林斯提問時還點出蒲亭在會後記者會上否認俄國發動網攻、淡化侵害人權事件，甚至拒絕說出反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的名字，並據以問拜登「這能算是有建設性的會談嗎」。

拜登回答：「如果妳對此不明白，那妳根本是入錯行。」隨即離場，並未實際回答柯林斯的提問。

在拜登道歉後，柯林斯表示對方「完全不需要道歉」，因為她當時只是在履行自己的職責。

「他不需要道歉，雖然我很感謝他這麼做。」