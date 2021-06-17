來勢洶洶的疫情不僅改變了全台民眾的生活模式，也帶動民眾消費行為的改變。蝦皮購物「618超狂年中慶」自6/1開跑，觀察第一周整體商品需求量，較2020年疫情相對趨緩時期成長超過7成。對此，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰指出：「疫情的到來，更加速了民眾消費行為轉移到線上購物平台，也因疫情升溫帶動全民宅家，民眾採購的品項也會轉為更貼近居家生活的必備物資。我們觀察今年蝦皮購物618年中慶首周需求量較高的品類，從美妝保養及女性周邊商品轉為宅家需求更直接需要的生活家居用品與食品，其中又以食品類需求量較疫情前成長破7成、生鮮需求量成長近4倍的成長最為顯著。」

為了支援民眾防疫生活所需，蝦皮購物「618超狂年中慶」祭出眾多優惠，包含6/18活動當日加碼每人5張免運券、最高可折抵5,000元的蝦皮商城88折券、可折抵2,000元的85折券、50萬份的1元麥當勞蛋捲冰淇淋豪氣放送！商品優惠也不缺席，眾多熱門夯品也全面下殺1折起，蘋果新機iPhone 12 Pro Max 256GB只要4,140元、宅娛樂夯品Switch 健身環大冒險破盤價只要309元！

蝦皮購物觀察「618超狂年中慶」高潮 6/18當日凌晨０點起祭出優惠馬拉松，由限量下殺1折的iPhone 12 Pro Max 256G及50萬份的1元麥當勞蛋捲冰淇淋打頭陣，另外更加碼每人5張免運券！蝦皮商城85折券搭配Apple Macbook Air 13吋更省將近3,000元！

更有萬件夯品下殺１折起的優惠，懶人必備美食老媽拌麵８包只要249元、蝦皮購物聯名款倍潔雅衛生紙200抽56包優惠價709元；環境整潔就交給下殺1折不到600元的米家手持無線吸塵器。此外，電腦、電動、手機等居家宅無聊的救星，蝦皮購物通通幫你準備好了，殺到74折的Samsung神機Galaxy S21 Ultra 256G；還有799元的AirPods Pro、2,090元的 PS5數位版主機、配件組通通都是超狂1折價！

最後，蝦皮門號館即日起推出「618獨家特殺蝦皮幫你省 」限時優惠方案，攜手遠傳將原月租398元的4G門號21M吃到飽方案，直接月月現省100元，月付只要298元！只要簡單3步驟，就有機會讓蝦皮購物幫你省下6個月月租！6/17晚間7點開始的精彩跨夜直播，也邀請到黃子佼、G.O.F、李佳薇、李佳歡等知名藝人線上遊戲互動，更重磅邀請到李友廷、家家及活動大使「動力火車」特別於618跨夜直播開線上演唱會，加碼寵粉讓所有觀看直播用戶有機會與偶像即時互動！最後，6/18當日蝦皮大樂透還有機會開出100萬現金，快把握最後下注時間，即刻晉升百萬一族！