新竹市17日上午再獲配AZ疫苗5900劑，今天下午針對78至80歲長者開打。（陳育賢攝）

為體恤攤商配合落實防疫，新竹市政府今天決定再對攤商減免租金。（陳育賢攝）

新竹市17日上午再獲配AZ疫苗5900劑，今天下午針對78至80歲長者開打，市府指出，首波80歲以上長者1萬4781人的報到施打率約6成3，共計打了9332人，今天到的5900劑先通知78歲以上2331人接種，再滾動式下修施打年齡，預計明天將可施打完畢。

市長林智堅指出，新竹市首波獲配1.1萬劑疫苗，16日已率先施打完畢，長輩連同長照、洗腎患者共接種1萬2215人，首波總計通知1萬4781位長輩，80歲以上長者報到施打率約6成3，共計打了9332位。

今天抵達的5900劑下午可開打，昨天下午已再通知78至80歲長者，今天下午開始接種，預計接種人數為2331人，剩下的疫苗數再作滾動式調整，往下下修接種年齡。

此外，市府近日為長輩接種疫苗經驗發現，長輩前來接種疫苗時，會有聽力及語言溝通等問題，都會由現場志工引導服務，並請長輩在家中先完成意願書，縮短報到時間，再依照通知書時間前來，避免久候，同時攜帶服用藥物供醫師看診參考。

林智堅今天在防疫會議中也指出，3級警戒以來，市府雖然已對公有市場攤舖的使用費與清潔費減半收費，但因公有市場攤商因配合實聯制、單雙分流等防疫措施，衝擊生意，業績僅剩2至3成。

為體恤攤商配合落實防疫，市府今天決定再對攤商減免租金，從3級警戒期間減收50％提升至免除5、6月兩個月的攤舖使用費及清潔費。

另，新竹市府也持續發放中央規畫紓困金，針對「孩童家庭防疫補貼」，國小以下孩童及國高中身心障礙生，每人可獲1萬元補貼，以新竹市0至2歲兒童家庭為例，符合條件的受惠對象有7644人，目前已領人數5477人。

關懷弱勢加發、急難紓困及農漁民生活補助部分，竹市符合弱勢資格的市民共計1萬219人，每位發給4500元，核發弱勢補助金額共4598萬5500元；急難紓困補助部分符合資格市民共計8157人，每戶發給1至3萬，核發金額計6578萬元。

另農民共2932人，核發農民生活補貼共2932萬元；漁民已領補助1萬元者3568人、補助3萬元者1735人，合計核發漁民生活補貼8773萬元。