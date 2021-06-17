中央氣象局表示，今(17)日仍西南風持續影響，苗栗以南出現短暫陣雨或雷雨的機率高，中午後降雨以內陸及山區為主，須留意短延時強降雨現象，東北部、東部地區及北部山區也有零星短暫雷陣雨；高溫部分，大台北盆地可來到37度，台東地區有焚風發生的機率，高溫可達36度以上；下周一(21)鋒面南下影響，下周二(22)起苗栗以南須留意短延時強降雨帶來的大雨或豪雨。

氣象局預報員林秉煜表示，今天起到下周日仍受西南風影響，要注意苗栗以南地區有較大雨勢，午後山區雷陣雨主要在北部與東半部，不過較為零星，天氣上還是屬於高溫炎熱；下周一開始鋒面接近，下周二、下周三(23)鋒面來到，苗栗以南地區要留意短延時強降雨帶來大雨或豪雨。

林秉煜指出，鋒面目前還在華中地區，結構尚未建立很好，下周鋒面影響下天氣變得不穩定，中南部整天都有斷斷續續的降雨，特別是下周二鋒面時，西半部、東北部地區都有局部大雨機率，花東也有短暫陣雨機率。

今天高溫部分，大台北地區高溫可達37度，台東因為有焚風發生機率，這幾天白天都有36度以上高溫，提醒民眾特別留意。

氣象達人彭啟明也說，午後在山區也有零星局部的熱對流，西南風很旺盛，也讓山區的熱對流發展不大起來，只能集中在某些地方，不過北部及東半部相對在背風面下，溫度仍偏高，外出務必要防曬防中暑。

下周一、二有道滯留鋒面南下，在鋒面結構中是很不穩定的大氣發展條件，容易有中小尺度對流系統發展起來，預計將會持續3到4天以上，須提防可能會有較大降雨等致災的風險，務必要提高警覺。