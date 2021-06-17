效力巨人隊小聯盟高階1A的台灣投手鄧愷威日前因使用「外部物質」遭到禁賽10場處分，17日他解禁後重回賽場，繳出先發5局飆出10次三振、僅失2分的好表現。

鄧愷威在台灣時間5月30日先發出賽時，在第3局上場熱身時，被裁判認定他的手套中有外部物質，被驅逐出場，手套也當場被沒收調查，之後收到禁賽10場處分。

大聯盟近期也加強取締針對投手使用外部物質的情況，日前才頒布最新規則指南，希望能夠讓比賽回到公平的情況。

鄧愷威今天解禁後重回賽場，開局就連飆3次三振，並保有每局都有三振的演出，雖然在4局上被敲2分炮失分，不過退場時球隊仍保有3比2領先。

總計鄧愷威此役用85球先發5局，投出10次三振、3次保送，只被敲2支安打，包含耶爾茲（Andy Yerzy）的全壘打失掉2分，自責分率4.74，以勝投候選人資格退場，但接替上場的投手沒能守成，讓他無緣勝投。

而另位效力響尾蛇小聯盟低階1A的捕手林家正今天同樣先發出賽，2打數沒有安打，靠著2次保送上壘、跑回1分，球隊也以10比0擊敗道奇隊低階1A。