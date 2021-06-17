疫苗刁難說 民進黨用郭台銘聲明打臉馬英九。本報資料照

部分在野黨抨擊，政府刁難阻擋民間購買疫苗；民進黨今以鴻海董事長郭台銘聲明打臉前總統馬英九，發言人謝佩芬今表示，鴻海董事長郭台銘的聲明稿就可以知道，申請疫苗專案輸入一事，正按計劃進行，且衛福部也跟其團隊在端午假期時一起開會討論，全力協助。馬前總統不該在郭台銘已發聲明後，還用這樣言論來扭曲。

謝佩芬強調，郭董的說法已經還原事實，證明政府不但沒有阻擋民間採購，更是全力在協助。在野黨這一段時間以來總用「政府阻擋民間」、「謀財害命」、「護航國產疫苗」等等說法都非事實，呼籲在野黨停止扭曲事實，勿再誤導民眾。

謝佩芬指出，日前蔡英文總統與衛福部陳時中部長都有公開說明，對民間企業、宗教團體捐贈疫苗表示歡迎與感謝，也要求行政單位開立窗口協助疫苗的採購，政府民間合作，一起對抗疫情。

她說，但很遺憾的，包括馬英九前總統，今天都用錯誤的說法指稱政府因為意識形態而刻意刁難或封殺。馬前總統不應該在郭台銘董事長都已經發表聲明後，還用這樣的言論來扭曲目前政府協助民間採購疫苗的努力，這種說法除了挑撥對立外，對於防疫工作一點幫助也沒有。

謝佩芬強調，民進黨對於疫苗的態度很清楚，疫苗攸關全體國人的健康安全，政府必須對疫苗安全負最大的責任。蔡英文總統與民進黨對於民間提供相關採購疫苗的協助表達歡迎與感謝之意，感謝社會各界與政府共同努力，讓疫苗供給更為穩定，也呼籲朝野團結和民間一起努力，共同度過疫情艱困時刻。