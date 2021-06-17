指揮中心祭出「社區廣篩4大策略」，鼓勵廠商申請居家快篩許可，要求鼻腔採檢。國產試劑業者躍躍欲試，泰博(4736)已提出申請，亞諾法(4133)規畫提出申請，至於寶齡富錦(1760)、普生(4117)目標搶在6月底送件，台塑生醫預估時程可能需要一個月，安特羅(6564)則說可能需要2~3個月時間。

據食藥署規範，居家快篩試劑的專案製造申請，必須進行150件檢體，至少要有30件陽性檢體，其中10件必須是無症狀陽性檢體，檢驗陽性的準確度必須達90%，陰性一致率達99%以上。有別一般醫事人員使用的快篩試劑，居家快篩試劑審查重點除了準確度，更重要的，民眾自行檢測的結果和醫事人員採檢的結果必須一致。

泰博日前已經送件申請專案製造，公司指出，即將上市提供居家型使用快篩，可由一般人自行採取鼻腔樣本，經國內外臨床試驗數據顯示，能達到與專業醫事人員採樣的精準度(陽性確診率達94%以上，陰性準確率達99.8%以上)，避免高偽陽性導致的恐慌及高偽陰性無法攔截病毒的問題，是企業安全營運快速復工，一般民眾安心生活的防疫解決方案。

亞諾法目前正與當地醫院及其社區採檢站密切合作，預計本周提交IRB的審查，以及臨床試驗。法人預估，本周有機會完成收案，最快下周就能送件申請專案製造。