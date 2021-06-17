隨著去年NVIDIA以400億美元收購Arm之後，市場對於Arm獨立性有所顧慮，故新興的RISC-V架構開始受到重視，加上日前傳出英特爾也有意以美金20億元收購RISC-V體系的SiFive，儘管目前收購案成立與否勝未被證實，但都顯示出RISC-V的正向前景，隨著RISC-V日益壯大，晶心科(6533)將理當成為受益者。

日前傳出英特爾有意以美金20億元收購RISC-V體系的SiFive，使得RISC-V架構再度獲得市場高度關注，晶心科深耕RISC-V多年，盼可以當上RISC-V領導者位置，儘管目前市場的IP架構仍以Arm為主，但自去年NVIDIA以400億美元收購Arm之後，諸多大廠擔心Arm的獨立性，故紛紛轉向接觸RISC-V架構，而SiFive也收到許多企業的收購計畫，SiFive成立於2015年，是一家RISC-V架構為主的無晶圓廠半導體新創公司，並致力於推動RISC-V架構，長線來看，假設RISC-V架構逐漸壯大，則有利於晶心科發展。

所謂的RISC-V是一種免費開放原始碼指令集架構(ISA)，透過開放標準協作來開發處理器，由於大陸近2年全力發展半導體自製化，故此領域也成為晶心科自去年下半年開始快速成長的市場。

以晶心科出貨來說，2020年出貨的20億顆中，大多數都是第三代V3架構產品，而2017年底開始推出的RISC-V系列IP，也從去年開始貢獻權利金，預計相關貢獻度也會繼續穩健增加。