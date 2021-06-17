台灣日前出現首例接種AZ疫苗造成血栓的不良反應事件，該民眾已向中央申請救濟金，同時所在的桃園市府先透過防疫基金代墊醫療費，此外，15日開放75歲以上長者施打疫苗後，出現多起民眾不適甚至死亡的案例，讓投保疫苗險成為討論焦點，有保險專家呼籲民眾以「自身風險評估」及「保障期間與內容」兩方面評估自身是否有投保需求，才能讓保障更加完善。

根據疾管署網站，國內已設有預防接種的受害救濟制度，只要是接種通過主管機關核可的疫苗出現不良反應者，可在接種後有疑似不良反應的兩年內，或受害情事發生後五年內，提出救濟申請。

除了政府提供的保障外，民眾也可以購買市售的疫苗險強化保障，鏡週刊報導，保險專家劉鳳和提醒，投保防疫相關保障是補強的概念，「主要是補強之前健康險不夠的部分，有買就當是點光明燈，沒買也不要恐慌，因為隔離理賠金額不高，住院也有健保給付。」

針對民眾如何評估疫苗險，專家建議從「自身風險評估」及「保障期間與內容」兩方面去思考，民眾要先在接種前了解自己的身體狀況，並依照醫生評估是否接種，且需先了解疫苗險是賠償出現不良反應後導致的醫療費用或生活不便損失。

另外，每份保單的涵蓋範圍都不相同，在投保前就要進行確認，有些產品是保障「不良事件」而有些則是理賠「不良反應」，不良事件不要求與疫苗有因果關係，只要接種後出現不適就有機會理賠，但部分產品只理賠不良反應，需經由醫生判定與疫苗有因果關係才會理賠，相關規定依照業者公告與合約內容為主。

此外，比較多家產險業者的結果顯示，有些保單只保障接種的不良反應，但有些包括隔離、確診的保障，這也導致市面上疫苗險價格落差相當大，從99元到500元左右都有，民眾投保前應充分了解保單內容與自身需求。

事實上，除疫苗險外，投保率高的意外險或許也能在關鍵時刻發揮保障作用，北宇管理顧問總經理劉北元指出，從過去判決案例觀察，法院見解是「藥物經過國家相關核准上市使用，卻在某個病患身上產生如此反應，以被保險人角度來看，就具備突發性，即符合針對意外所指的外來、突發不可預料等定義，因此保險公司必須理賠」，因此，若施打疫苗產生的不幸，還是可依投保的「意外險」向保險公司爭取。