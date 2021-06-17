藝人賈永婕在短短數日內，為全台醫院募集到300多台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、資深媒體人黃光芹發起助醫護行動，送171台移動式冷氣機以防疫物資捐贈，這些舉動都引發外界關注。總統蔡英文今(17日)在臉書透露，早上打了電話給賈永婕和黃光芹，感謝對方的付出和幫忙。

蔡英文在臉書提到，這段時間有很多民間朋友，在防疫上做了很多付出和努力，台灣社會長期以來都有民間公益的良善文化，這是值得每一個人珍惜的。她認為，對願意幫忙的人，不該冷言冷語，更不可造謠生事，任何試圖挑起對立的言論，對於防疫工作沒有任何幫助，今天早上打了電話給賈永婕小姐，再次感謝她及所有協助捐贈醫療器材的朋友們，願意在這個時刻一同力挺醫護人員，我們十分感謝。

蔡英文透露，她向賈永婕說，「妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。」很抱歉讓她受到委屈，也很感謝她的幫忙，並請她代為轉達我對背後整個團隊努力的感謝之意。

蔡英文也說，也撥了電話給黃光芹小姐，光芹是見過面的，平常俠女性格大家都知道的，雖然她在節目上發言很犀利，但從這次發起捐贈冷氣的義行，讓我們看到她溫暖細膩的心，第一線的醫護人員平常在照顧人，但也被人民主動照顧，一定覺得很溫暖，也再次感謝她與一同發起的這些朋友們的心意。

另外，蔡英文提到，看到昨(16日)晚間郭台銘董事長發出聲明，提到他和衛生福利部許多同仁這段時間一起為疫苗進口努力的過程，也澄清了近期所謂「政府阻擋民間採購疫苗」的不實訊息。她要再次感謝郭台銘的幫忙，也要告訴大家「疫苗進口不是去賣場採購，過程很複雜，牽涉多邊的國際談判，也充滿國際政治的角力」。