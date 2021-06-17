雖然里歐納德在第四戰第4節撞傷了右膝，今日第五戰無奈缺陣，但保羅喬治挺身而出，加上馬可斯莫里斯與雷吉傑克生各攻下超過20分，三人聯手率領快艇後來居上，119比111撞傷爵士，取得3比2聽牌優勢。

里歐納德在經過傷勢檢查後確定是右膝前十字韌帶受傷，不但今日第五戰缺席，有可能接下來的系列賽都無法上場，對於快艇而言是重大打擊。

此役，爵士首節就飆進10顆三分球，光是波達諾維奇就獨砍7顆，爵士37比36領先，打完半場爵士領先5分。

易籃後，快艇發動猛烈攻勢，單節32比18攻勢反超比數，前三節只得到10分的米契爾，第四節攻下11分，爵士連追帶趕追至3分差距，無奈這一球之差竟是難以躍過，最終以9分之差敗下陣來。

快艇整場比賽投籃命中率51.2%，保羅喬治37分、16籃板、5助攻、2阻攻，賽後受訪時表示，里歐納德缺陣對於球隊而言確實是重大打擊，希望他能盡快歸隊，這場比賽好在有其他隊友跳出來，在團隊通力合作下贏得勝利，期盼能在第六戰結束這個系列賽。

馬可斯莫里斯16投10中，貢獻25分，雷吉傑克生15投8中，挹注21分，三年級生曼恩8投4中手感頗佳，攻下13分穩定軍心。

爵士陣營雖有6人得分雙位數，可惜第三節被打了一記悶棍，波達諾維奇32分，米契爾21分、5籃板、5助攻，戈貝爾17分、10籃板，克拉克生15分，英格利斯12分、6籃板、6助攻，歐奈爾12分、7籃板。