上海復旦大學7日發生教師姜文華持刀殺害數學科學學院黨委書記王永珍的案件後，校方近日發起為王永珍募款的倡議。倡議被轉發後，網友反而紛紛詢問，「在哪給姜老師（姜文華）捐款？」

姜文華行兇後自述是因對被害人懷恨在心。網傳截圖指出，透過人才引進計畫進入復旦的姜文華，6年的聘用期將至，但因科研任務未達標，持刀殺害了宣布將他解聘的王永珍。

然而，微博上也有討論指出，姜文華2017年進入上海復旦大學任教後卻未獲晉升，疑似不是科研任務未能達標，而是遭王永珍「卡脖子」。

而王永珍被殺害後，上海復旦大學數學科學學院、校友會等單位15日以王永珍是家中獨子，在農村的年邁雙親需要贍養，妻子及學齡女兒也需要照拂為由，為王永珍發起募款倡議。

然而，微信公眾號「安蘭德財經」轉發這則倡議後，留言區不少網友卻反倒詢問，「在哪給姜老師捐款？」

有網友指出，姜文華才是最需要捐款的人，「姜老師才是杯具（悲劇）」；也有網友認為，校方除了為王永珍募款，也應該順便開闢給姜文華的捐款管道，「各人自我選擇不挺好？」

「安蘭德財經」目前已被「永久封號」（永久註銷帳號）。而據其他微信帳號的備份資料，「安蘭德財經」這則轉發文章引來超過10萬次閱讀量、逾5萬次留言。

復旦大學10日發文，指王永珍是因公殉職，校方對他在工作崗位上突然遭遇殘害表示萬分痛心，形容犯罪嫌疑人是「人性泯滅」，並指「對在警方尚未公布調查結果之前就妄加猜測、是非顛倒、黑白不分的網路言論表示強烈譴責」。

警方尚未公布姜文華行兇的確切動機，不過，姜文華作為留美博士並曾發表被引用的論文，卻未能取得復旦大學長期合約，已引發不少同情。（編輯：賴言曦）1100617