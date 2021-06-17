台灣時間6月17日半夜歐國盃賽事繼續進行，在A組第二輪的比賽中義大利對上瑞士，終場他們以3：0贏球成功晉級16強，上半場比賽主將基耶利尼(Giorgio Chiellini) 因傷退場，但還是靠洛卡特利(Manuel Locatelli)率先踢進分數，而在下半場同樣是他再下一城，幫助球隊取得絕對領先優勢。

另外伊莫比萊(Ciro Immobile)在比賽快結束時破門，最終義大利就以3：0拿下比賽，這也是繼上一場他們單場首次在歐國盃進3球後，又一次獲得單場3分，也是首次在單屆歐國盃以兩場贏3球方式開局，創下不少紀錄，另外這還是他們歐國盃的第40場比賽。目前義大利兩戰累積6分勝分，排在A組第一名，確定提前殺進16強。

今天比賽第18分鐘，義大利傳角球到門前，基耶利尼跳起在兩名防守球員干擾下未能完成頭槌進攻，他隨後馬上抓到空檔再補一腳，可惜經重播畫面裁判認為球碰到他手臂，判定進攻無效，到了第24分鐘他則因傷被教練換下，今天顯然不太順利。

不過到比賽第26分鐘，義大利再次展開攻勢，洛卡特利接獲隊友助攻破門先馳得點，接著到下半場第49分鐘，瑞士加夫拉诺维奇(Mario Gavranovic)前場搶球時撞倒博努奇(Leonardo Bonucci)遭黄牌警告。第52分鐘巴雷拉(Nicolo Barella)接球後橫向傳球給洛卡特利，他再次破門得分，義大利2：0領先。

到了比賽最後時刻第89分鐘，義大利在前場抄球成功，伊莫比萊接到球後二話不說在遠處起腳射門得分，在比賽結束前再給瑞士沉重一擊，終場就以3：0解決瑞士，展現出本季王者氣勢，目前外界也看好他們成為本季奪冠大熱門。