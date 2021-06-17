左營警分局安裝最新科技的防疫消毒門，為基層員警增添一層防疫保障。（高市議會提供）

高市議長曾麗燕親送100個愛心便當到小港醫院。（高市議會提供）

面對國內疫情嚴峻，高雄市議長曾麗燕結合民間資源，今（17）日促成高雄市左營警分局率先全市17個分局，安裝最新科技的防疫消毒門，為基層員警增添一層防疫保障。

有鑑於新冠肺炎疫情加重基層警務工作的負擔，曾麗燕說，政府有責任加強保障基層員警的健康與安全，在政府資源有限下，民間以行動力挺基層員警，令人感動。

這座防疫消毒門是由米森國際股份有限公司董事長楊品潔捐贈，目前裝置在左營警分局大門，只要經過大門就會自動噴灑對人體無害的二氧化氯進行消毒。

議長曾麗燕、議員王義雄及左營分局長陳世煌見證消毒門的啟用，並且進行體驗；曾麗燕表示，非常感謝民間企業捐贈時下最夯的消毒器材，包括移動式防疫噴霧消毒門及自動消毒測溫儀，展現民間力挺基層警員的用心。

曾麗燕說，這二項設備都是最先進的防疫利器，感謝民間企業的大力贊助，期盼在全民齊心抗疫下，可以早日終結新冠肺炎疫情，讓市民盡速恢復正常生活。

另外，曾麗燕也親送100個愛心便當到小港醫院，她說，小港醫院在高雄防疫醫療體系中擔負重要任務，除負責快篩採檢工作，更是指定隔離醫院及設有專責病房，醫護工作量倍增。

曾麗燕感謝小港醫院全體醫護為捍衛市民健康的努力，並為辛勞的醫護人員加油打氣，她說，新冠肺炎疫情來襲，無人可以置身事外，全民都要加入抗疫的行動，更要力挺醫護人員。