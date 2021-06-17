外資降評面板股，但昨天卻反而強力買超，友達(2409)、群創(3481)及彩晶(6116)今天展開強勁反彈，彩晶率先攻頂，群創、友達接棒亮燈，群創更躍居台股成交量第一大個股。

美系外資近期出具的報告認為，由於TV終端需求下降速度高於預期，面板價格的上漲趨勢將暫停，預估32吋至40吋電視需求將持平，今年第3季中小尺寸面板價格開始下降，55吋至65吋電視需求和IT面板需求也將在年底走跌，面板價格將回落至2020年下半年的平均水準，調降友達、群創評等至劣於大盤。

不過，目前本土法人報告認為，雖然面板下半年的變數增多，但以第2季來看，由於供不應求持續，報價漲勢延續，群創、友達稼動率維持在9成以上，訂單能見度已看到年底甚至明年，在數位轉型、車用需求與大尺寸化發展趨勢明確下，雖然部分終端應用需求已未如先前熱絡，但未來面板需求與報價會維持較健康水準，面板產業對景氣循環敏感度將降低。

外資雖然看衰面板，但昨日積極加碼面板股，群創買超4.3萬張，友達買超約3.18萬張，彩晶亦買超1.28萬張，有逢低買進意味；反倒本土法人出現調節，投信賣超群創3.9萬多張，友達投信賣超0.48萬張，都是連續6個交易日賣超。