全台三級警戒至今超過一個月影響，宅在家成為全民運動，台灣大(3045)今日也公布myVideo上半年收視排行榜出爐，其中，myVideo「戲劇館」、「兒童館」在防疫期間觀看時數大幅成長近7成，新用戶更成長超過1倍。

有鑑於疫情帶動OTT產業蓬勃，台灣大myVideo從大數據資料分析，疫情不僅讓全民對影音娛樂需求遽增，民眾的收視習慣也有所改變，myVideo「戲劇館」、「兒童館」在防疫期間觀看時數大幅成長近7成，新用戶更成長超過1倍！myVideo持續以最豐富的影音內容與原創台劇陪伴觀眾，上半年用戶月均活躍率、總累積觀看次數皆比去年同期成長超過5成。

根據myVideo公布的《2021上半年myVideo影視觀看排行榜》，台劇表現亮眼，由myVideo共同出品演的電影《怪胎》與戲劇《火神的眼淚》，分別摘下電影和戲劇榜冠軍，《鬼滅之刃》則穩拿動漫榜排行榜冠軍。

另外，5月疫情升溫後全家人宅在家時間增長，也帶動台灣大寬頻、凱擘等大電視用戶上半年觀看次數飆升，較去年同期成長近5成，大螢幕多為家庭共同觀賞，觀看影片的類型與網站、APP稍有不同，以適合闔家觀賞的親子影片類型廣受歡迎。