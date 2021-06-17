教育部公布110年度高教深耕計畫預算，台大獲23.2億元居首，其次是成大14.1億元，陽明交大則是13.8億元居第三，清大是12.1億元。整體來說，頂大所得經費跟去年差不多或少一點點。

教育部從107年起開始推動「高教深耕計畫」，補助大學經費，協助他們發展特色及實踐社會責任。根據統計，這項計畫107年度補助大專院校的經費是167.2億元，到110年度成長為179.4億元，成長達7.29％。

去年（109年）台大、成大、清大、交大及陽明獲補助經費分別為23.7億元、14.1億元、12.2億元、10.5億元、3.4億元，今年（110年）則分獲23.2億元、14.1億元、12.1億元、10.4億元、3.4億元。他們這兩年所獲經費差不多。

交大和陽明今年2月已合併為陽明交大，但他們110年的經費仍是分開補助，交大獲10.4億元、陽明獲3.4億元，兩者加起來共或13.8億元，擠下清大，成為台大、成大後，獲經費第三多的學校。

教育部表示，高教深耕計畫以5年為期，分為兩大部分，採「2＋3」兩階段，第2階段自109年起至111年。為使學校推動計畫運作順利，原則上各校所獲經費未有大幅度變動，惟為追蹤檢視辦理情形，透過考評機制確認計畫執行成效，並依考核結果酌予調整經費。

經查台大、交大經費微減的部分，主要是因其中一項特色領域研究中心計畫，部分中心自110年起不再補助，這兩校經費因研究中心部分調整而有經費落差。

教育部表示，陽明與交大2月合併，110年高教深耕計畫成果報告收件期間為今年1月，經審查後於5月核定，所以110年仍各自核配兩校經費，經費支用得由學校自行分配調整。但自明(111)年起將請兩校區整合經費支用及績效指標等，報送一校之主冊、全校型各一本成果報告進行審查。

另台灣觀光學院110學年度已經要退場，但教育部仍補助，而同樣處境的稻江技術學院卻沒有，為什麼？教育部表示，台灣觀光學院有原資中心及原住民學生，4月19日核定補助原資中心30萬元（包含1名專任人力之人事費及業務費），期程到7月31日才結束。稻江科技暨管理學院未申請照顧原民生方面的經費補助，所以無核定補助經費。