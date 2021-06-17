坐輪椅長輩，在旁人攙扶接受快篩。（王志偉攝）

秀林崇德群聚感染，縣政府在崇德及周邊的秀林、富世共3村設快篩站。（王志偉攝）

醫護人員將採集檢體檢驗。（王志偉攝）

花蓮秀林鄉崇德村有一家人在自宅烤肉慶生，爆發親友間多達13人群聚染疫，匡列隔離人數達上百人，因擔心疫情在部落擴散，縣政府今天起在崇德及周邊的秀林、富世共3村設快篩站，鄉公所也以國語、母語廣播提醒村民防疫，各村也動員快篩，老老少少依序等待快篩，長者拄著拐杖、坐輪椅，還有強褓中的嬰兒也接受檢測，衛生所提醒村民，若快篩陽性會在1小時內以簡訊通知，後續也會有進一步的採驗。

為圍堵和找出無症狀帶原者，縣府已在崇德村已做3場普篩，截至昨天共篩了1360人，佔75.8％，不過，因家族烤肉慶生案，昨天又衍生出多達8人確診，因此縣政府再放大篩檢量，今天起在崇德村崇德多功能集會所、秀林村秀林多功能集會所，以及富士村富世多功能集會所，都開設篩檢站，若有人曾跟此家族接觸，都請前往篩檢。

大多數村民坦言「真的會擔心」，王姓村民說知道疫情嚴重，因此主動來篩檢，也有接到村長通知快篩，因上午天氣炎熱，部落長輩拄拐杖或坐輪椅仍來到現場接受快篩，還有媽媽抱著不到一歲大的小男童排隊檢測，棉花棒擦入鼻孔，男童大哭，醫護人員也協助安撫，另外，家族群聚感染中，有兩人為亞泥承包商員工，亞泥花蓮廠員工也到場篩檢。

秀林鄉衛生所主任田惠文說，今天感謝慈濟醫院協助執行快篩，悶熱天氣穿上防護衣、汗水直流，相當辛苦，田惠文說，民眾快篩後即勸導回家，快篩結果將在1小時內以簡訊告知，年長者則由村長代為通知，若呈現陽性會進一步採檢。

秀林鄉長王玫瑰上午受訪表示，沒想到會發生嚴重家族群聚感染，非常遺憾，目前確診者皆為崇德村民，但匡列接觸者已擴散到鄰近村內，將陸續設置快篩站，崇德村全村約1900人，目前已篩檢上千人，已結合山警巡守隊及派出所加強部落巡邏取締，並招募志工投入巡視，「只要群聚就會開罰」，不能讓疫情再度擴大。