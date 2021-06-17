中廣董事長趙少康。（本報資料照）

本土疫情不斷擴大，一向主張疫情已趨緩的民進黨前立委沈富雄表示，當前社會輿論普遍認為指揮中心記者會不可信、黑數太多、無症狀帶原者是未爆彈、不「清零」三級警戒不可解除等，這些看法他全都不認同。他主張，在萬華隨機取樣4000人抽血量抗體，他和中廣董事長趙少康願各出40萬元台幣作為抽血鼓勵，盼大家也共襄盛舉。

沈富雄今日（17）在臉書發表文章《莫讓非同小可的爭議掃入歷史的黑洞》，內文指出，當前社會輿論一面的地相信以下幾件事：一、下午兩點陳時中記者會的數字不可信，姑妄聽之即可；二、黑數太多；三、因為快篩、普篩不夠普及，所以，確診數低估了；四、無症狀的帶原者很多，他們是可怕的未爆彈；五、不「清零」，三級警戒不可解除。

沈富雄坦言，根據他的觀察與推理，他完全不同意上面各點看法，他的主張十分不討喜：一、藍營喜歡誇大疫情的不樂觀，他的看法對他們不利；二、綠營只知捍衛陳時中而不知如何辯護；三、陳時中團隊士氣低迷，對各種傳言無力招架，也不想澄清。將來疫苗打完了，事過境遷，一切就一了百了。

但沈富雄直言，他非常反對消極的態度，他主張：一、在原始熱區萬華隨機取樣總人口17萬的2.5%，計4000人；二、每人抽血量抗體（注意：不是快篩，也不是PCR普篩）；三、事不宜遲，等到疫苗開打一部份人口後，再做就沒意義了；四、因為需抽血，恐需一點鼓勵，他和趙少康願意各出40萬台幣，希望大家也共襄盛舉。

沈富雄表示，以上這些事再不做，許多爭議不決的事就要被掃進歷史的黑洞了，政客可以不在乎，但這些專家學者們為何都沉默不語，袖手旁觀呢？「尤其我要向陳秀熙教授喊話，去年您想在彰化做的事現在更應該在萬華下手才對。」