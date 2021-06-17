受到美國聯準會(Fed)可能升息時間較市場預期為早，美股周三收黑，台股今(17日)早盤一度下跌逾百點，指數開低走高，終場收在17390.61點，上漲82.75點，成交值4393億元，今除息的台積電原本處於貼息，尾盤急拉3元，收在606元，順利在除息當天完成填息，外界關注的高端疫苗也由黑翻紅，收在260元，上漲5元，漲幅1.96%。

台股今開盤以17254.84點、下跌53.02點開出，開盤不久指數一度下殺至17150.52點，下跌157點，台積電今除息2.5元，影響指數蒸發21.33點，開盤以601元、下跌2元開出，呈現貼息，盤中跌破600元至598元，陷入600元保衛戰，聯電、鴻海開低走高，高價的聯發科、大立光則持續在平盤以下，股王矽力開低隨即往上拉升，盤中一度上漲195元，來到3395元。

友達、群創、彩晶今逆勢開高，尾盤都亮燈漲停，來到22.85元、21元、22.15元，全都站回20元以上。

航運族群也持續強勢，成交比重一度高達6成，今股價在平盤附近上下震盪，終場都收高，長榮收在136.5元，上漲3元，陽明收在140.5元，上漲10.5元，股價再度追上長榮，萬海收在206元，上漲0.5元，台驊投控、四維航、志信、中櫃則都亮燈漲停。