台灣菸酒公司旗下的台啤金牌聯手音樂界當紅的實驗獨立樂團「美秀集團」與應援女神「峮峮」，共同打造出東京奧運中華代表團的官方應援歌曲「金光閃閃」。

台酒指出，近年為積極深耕年輕族群市場，台酒除了舉辦啤酒日、持續推出新款即飲酒以外，今年上半年也和大港開唱推出聯名新包裝，另看好美秀這幾年不可忽視音樂藝術及創作實力，也欣賞這批來自嘉義的台灣囝仔勇敢做自己、在樂壇闖出一片天的堅持與勇氣，因此積極合作為中華隊做出應援歌曲。

這次「金光閃閃」創作大膽地以「慢搖」電音結合「美秀」特色，突破性的曲風顛覆過往大家對應援歌曲的認知，在MV中更安排應援女神「峮峮」合體美秀集團，跳起由專業舞蹈老師為歌曲量身編排的「閃閃舞」，一起為中華隊加油。

台酒指出，防疫期間在家觀看運動賽事，喝「金牌」台灣啤酒既應景又能為選手博得好彩頭。台酒除邀大家一起為中華隊乾一杯，同時也辦理「金光閃閃應援團」影片募集活動，號召國人跳出屬於自己風格的「閃閃舞」送給心中的金牌國手。

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