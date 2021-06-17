美國參議院財政委員會5月底通過美國清潔能源法案提案，對新能源車刺激力度超市場預期，計劃提供316億美元電動車消費稅收抵免，將稅收抵免上限提升至1.25萬美元，同時放寬車廠稅收減免20萬輛限額，並將提供1,000億美元購置補貼，在滲透率達到50％後，稅收抵免在三年內退場，電動車產業啟動加速，政策刺激超乎預期，強化中長期智能車潛力商機。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，美國這次提案補貼力度超出市場預期，若政策落地，美國市場有望復刻歐洲2019、2020年市場發展路徑，帶動全球新一輪增長。補貼新政在原有7,500美元補貼的基礎上，美國組裝的電動車補貼上限將提高至1萬美元，工會成員生產車輛的補貼上限提高至1.25萬美元。

並取消原有的補貼規定，即車企季度銷量達到20萬輛後在一年內退坡至零補貼，新的補貼規定，直到電動車占當年汽車總銷量的50％後，退稅補貼才會逐步退場。

王亨指出，該法案還包括為製造商提供30％的稅收抵免，以促進包括電池在內的能源技術發展，並提供購買商用電動汽車的新激勵措施。今年前四個月美國電動車滲透率僅3.1％，顯著低於歐洲的14.9％，及大陸的9.8％。

隨政策落地，美國電動車市場有望加速趕跑，根據研究機構預估，美國2025年及2030年電動車滲透率將分別提升至20％及40％。在全球減碳共識持續高漲下，電動車已是大勢所趨，在全球電動車增長的背景下，受惠的電動車供應鏈後市表現可期，建議可透過具電動車概念基金布局參與後市成長契機。