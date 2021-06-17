基隆市議員王醒之表示，中山區、仁愛區每萬人確診率已直逼雙北。（基隆市議員王醒之提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市確診案例逐步減少，但市議員王醒之提出，目前全市至少有三分之一確診者感染源不明或疫調中，此外，中山區、仁愛區每萬人確診率已直逼雙北，要求市長林右昌公開每日篩檢數，並審視廣篩後，收治量能是否足夠。

基隆前天3例確診案例、昨天2例，疫情逐漸趨緩，林右昌提及，真正防疫目標不能放在「＋0」，現今全國未實施人流管制，某一個城市未有確診者的意義並不大，還是要以區域聯防、跨都會合作的方向進行防疫。

對此，王醒之要求市長具體說出協同雙北區域聯防的方針，並呼籲林右昌一直酸雙北不可能換來北北基區域聯防，應該放下政治問題，或思考未來基隆進行熱區廣篩後，收治量能是否足夠。

王醒之說，此刻基隆的疫情不能誤判，他指出，很多市民不知道，目前至少有三分之一確診者感染源不明，或持續疫調中，約63人左右，他認為，可能是疫調困難，但在市長強調篩檢量能充足情況下，希望能公開所有篩檢量能，以及每天篩檢數。

他進一步說明，不僅篩檢量能也要考慮效益，是否應精準篩檢對象，或思考從確診人數最多的行政區域開始進行，他說，中山區4萬6189人，已有60人確診，每萬人確診率是12.99；仁愛區4萬2575人，50人確診，每萬人確診率是11.74人，數值直逼雙北。

王醒之強調，市民不會過於專注基隆的致死率超過全國平均，因為篩檢量是「未知數」，在篩檢數不足的狀況下，只有部分確診者會被篩出，計算死亡率也會失真、且被嚴重低估，他認為，找出隱藏在社區內的感染者，才能避免疫情一再延燒，以及更多老弱族群感染送命。