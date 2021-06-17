羽球世界球后戴資穎受到國內外球迷喜愛，讀者文摘第23屆「信譽品牌」大調查結果16日出爐，戴資穎蟬聯「最受信賴體育名人獎」。

戴資穎站在球場上的自信態度，並透過出色球技獲得許多榮譽，依然保持謙遜心態，她感動表示在今年獲得「最信賴體育名人」非常開心，冠軍、排名、記錄是一時的，只要做好自己，想做和該做的事同樣重要，她也特別錄下得獎感言，表示：「很高興再度獲得最受信賴體育名人獎，感謝大家的支持，我現在在國訓中心努力訓練，也希望大家一起加油，共同挺過疫情。」

為了7月23日開幕的東京奧運，戴資穎一直都在國家運動訓練中心鍛鍊，期許自己以最佳狀態面對場上所有挑戰，第三度挑戰奧運的她，也希望可以突破之前參賽成績，努力朝奧運獎牌邁進。

讀者文摘「讀者文摘信譽品牌調查」連續23年舉辦，是亞洲地區最具代表性、透明度最高的跨國品牌年度調查之一，以網路問卷方式進行，約有8000位來自台灣、香港、菲律賓、新加坡、馬來西亞5大市場受訪者，除了「 年度最受信賴的體育名人」戴資穎由小戴蟬聯之外 ，「最受信賴的電視娛樂/綜藝節目主持人」及「最受信賴的廣播節目主持人」為黃子佼、「最受信賴的電視新聞/時事節目主持人」為謝震武。