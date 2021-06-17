街頭公然連結 他驚見2鳥交疊嚇傻：真的是「小雀性」（取自臉書「爆系知識家」）

1名網友在街頭發現2隻麻雀正在進行交配，其中1隻不斷繞著另隻跳躍打轉，接著就跳到對方身上反覆好幾次，影片公開後許多網友笑稱「在練習疊羅漢？」「麻雀就是在『喝茶』」、「真的是『小雀性』」；據悉鳥類的交配行為即為雄鳥會與雌鳥的「泄殖腔」相互摩擦產生受精，常見模式就是站在雌鳥身上。

1名網友在臉書「爆系知識家」張貼1則影片，影片中為2隻麻雀疑似正在做交配行為，其中1隻不斷「騎到」另隻麻雀的身上，騎上去之後僅短短幾秒又跳回地上，接著又繞著對方不斷跳來跳去，眼見時機成熟又再度站上對方身體，並不斷揮動翅膀，這樣一來一回共5次。

1名網友在街頭發現2隻麻雀正在進行交配，其中1隻不斷繞著另隻跳躍打轉，接著就跳到對方身上反覆好幾次。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）

原PO事後在臉書上發文表示，「請問這兩隻麻雀在幹嘛，不會真的是在交配吧，麻雀與麻雀的連結嗎？」許多網友則留言說，「麻雀應該在『喝茶』吧」、「在跳求偶舞」、「麻雀表示：我們在練習疊羅漢」、「為什麼要偷窺人家在恩愛？」「恩愛無誤」、「這叫『小雀性』」、「這感覺也蠻像是霸凌」。

據了解，鳥類的生殖器官與哺乳類不同，是透過尾巴婦附近的腔室「泄殖腔」將精子、卵子存放於此，在交配季節時泄殖腔都會微微凸出體外，交配中的鳥類會透過摩擦泄殖腔，讓精子與卵子能夠受精，通常為雄鳥站在雌鳥身上，雌鳥需站在原處，經過好幾次的嘗試才能成功，因此不會看見鳥類在空中交配的情形。