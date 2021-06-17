鴻海創辦人郭台銘臉書發聲明。(圖／摘自郭台銘臉書)

針對申請疫苗專案輸入一事，鴻海創辦人郭台銘今（17）日凌晨PO文發出3點聲明，至於為何選在深夜，且距離上次發文已隔了16天，資深媒體人黃暐瀚表示，郭董是想提醒衛福部長陳時中：「不要忘記您的承諾」。

有關購買德國BNT疫苗，郭台銘深夜12時發出3點聲明，強調將全力以赴，而所有的媒體報導，只要是未經我本人或永齡基金會證實，全都是與事實不合，他也感謝衛福部及其同仁在端午節假期間，犧牲假日一起開會討論專案進口的相關細節，也感謝防疫中心指揮官陳時中在周日深夜還親自致電。郭台銘承諾，將全力協助此次疫苗專案輸入，以做為慈善宗教，工商企業協助政府進口疫苗的範例。

對此，黃暐瀚今在臉書指出，聲明全文的重點是第三段的這一句：「感謝陳部長在周日深夜還親自致電與我,承諾將全力協助此次疫苗專案輸入」。黃暐瀚說，郭董掀了一張底牌，讓外界知道，原來陳時中部長週日深夜曾有電話承諾全力幫忙。

黃暐瀚分析郭台銘聲明。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

既是如此，黃暐瀚質疑，為何週二會出現媒體獨家踢爆，德國總廠不喜歡跟郭談，郭應該退出這樣的傳言？如果傳言不是事實，指揮中心又為何不出面「踢爆流言」，否認這只是假新聞呢？顯然郭台銘想藉著「感謝陳時中」，去「提醒陳時中」，答應的事情不要忘記。

郭台銘在今凌晨發文，永齡基金會執行長劉宥彤隨後在凌晨01:28留言回應，「就像是看見隧道那一端的光，但行進間忽隱忽現，要如何面對呢？」郭台銘又在01:34回覆表示，「是不是出口，走下去才知道」。

黃暐瀚說，全民都在等待BNT，但顯然這個隧道還沒走到出口，光線忽隱忽現，如果真有人對BNT「表面支持、私下阻擋」，等到全民憤怒炸鍋的那天，將是無法收拾的局面。