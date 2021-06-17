美國在台協會 (AIT)、台灣外交部 (MOFA)、台灣高等檢察署 (THPO)，以及日本台灣交流協會 (JTEA) 今天共同為「2021年全球合作暨訓練架構 (GCTF) 線上國際研討會—智慧財產權保護及打擊數位侵權之新發展」揭開序幕。本活動聚焦於跨境營業秘密盜竊案件的起訴，以及業界保護營業秘密的措施。保護智慧財產權是促進現代數位經濟發展的重要推力。

AIT處長酈英傑致詞中強調四個「I」的重要性，亦即互動（Interaction）、智財保護（IPR protection）、投資（Investment）和創新（Innovation）的良性循環。酈英傑表示：「當我們發展現代世界的全球經濟，推動這四個『I』將使你我的經濟體都更加強健。」

研討會將討論貿易發展的智慧財產權策略、政府及民間部門打擊線上智財侵權所做的努力、跨境營業秘密竊取的案例研究，以及企業對營業秘密保護的遵守。與談人包括來自台灣高等檢察署、台灣地方法院、台灣地檢署、新加坡國立大學、美國司法部及民間部門的貴賓。美國司法部副助理部長Richard Downing及台灣高等檢察署檢察長邢泰釗將致閉幕詞。

AIT指出，來自20個不同國家、負責智財權保護的政府官員也加入線上研討會，分享自身經驗，並將研討會上所學應用在自己的份內工作上，以打擊智財侵權的共同挑戰。