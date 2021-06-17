台大學生會提案在教務會議討論廢除國文必修課，改為選修通識課，或是改由各系與教學中心合開寫作專班，引起關注。台大中文系教師認為，大學已非基礎教育，大學國文課之於學生，在於訓練其批判性思維，語文教育更是訓練思維的方法，必修國文確實有其必要性，而各系所是否具備開設寫作課的條件，也得審慎評估。

台大中文系助理教授劉柏正表示，就台大學生會廢除國文必修課的訴求，其中論述在於認為「12年國教很夠了，到了大學不再需要」，但大學不是基礎教育，大學國文的開課目的，也在於為學子累積批判性論述與思維，學生在參加大學國文必修課，更能將強化後的語文能力帶回母系，「學習批判論述能力之後，回到自己系上的專業課程。」

對於台大學生會認為，大學國文改以通識選修課開課，甚至改由各系與教學中心合開專業寫作專班，劉柏正認為，此部分也得考量到，不同學門當然有其專業差異，且各系所是否具備相應的開課條件。

劉柏正也說，學子之所以認為大學無須再開國文必修課，存在著「某種語言無用論」的功利主義思維，這樣的看法不僅是我們應該在批判性思維中加以質疑的，也應反身思考，時時警惕。

國文在大學列為必修課，劉柏正提到，必修意味著作為一位大學生，進而作為一位公民所應具備的基本素養與能力。

劉柏正強調，大學的語文教育不是專注在「教授文本內的意義」，而是藉由一整套完整的訓練使學生「習得理解文本可能意義的方法」。寫作是一種思維的練習，需要不斷練習以銳化，而不是自我滿足而畫地自限。