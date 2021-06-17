網紅小A辣去年砸45萬到泰國完成性別重置手術，術後的她比女人還嫵媚迷人，漂亮外型和直率個性讓她圈粉無數，日前她發文懷念已經離世的父親，提到曾遭酸民嗆：「因為生下你這種孩子，男不男女不女太丟臉了，所以被氣死了」，讓她感到十分受傷。

小A辣日前在臉書有感而發，透露從小到大爸爸從沒打過她，儘管爸爸一直都知道她的性向也不會因此責罵她，「反而會一直跟我媽，說我們什麼時候多了一個女兒。」2017年爸爸因為拔牙導致敗血症過世，當時她面對喪父之痛，卻還遭網友酸，爸爸是因為她的性向才被氣死的。

如今只要看到手機自動回顧照片，小A辣都會忍不住哭泣，和媽媽聊到時也感慨：「就會覺得說人生真的很無常，上一秒人好好的下1秒就不見了。」感嘆人命真的很脆弱，貼文一出，不少網友都留言安慰她，「不要難過，說那種話的都會下地獄」、「妳爸爸如果還在一定會覺得有妳很驕傲，妳這麼美又紅」。

小A辣還在留言區補充：「我爸在過世前，每天都會看我的影片還直接用電視螢幕播放，每天聽我的菜這首歌。」網友也紛紛為她加油打氣，「妳很漂亮，妳爸爸很愛妳，就算離開了也一定希望妳能開開心心的，做自己就好」、「A辣加油！你永遠是爸爸的驕傲、不要理那些酸民」、「沒關係的，你的快樂就是爸爸的快樂，別被影響心情」。