接送失能長者接種AZ疫苗，彰化縣啟動長照就醫專車。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

照服員1545人，10個場次疫苗接種。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

照服員1545人，10個場次疫苗接種。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分配AZ疫苗按計畫全面，且精準分散各族群施打，發揮最大功效，衛福部長陳時中稱讚彰化規劃完善，前綠營縣長也覺得彰化美有漏氣，「我覺得好幸福」，施打後的長者也對貼心服務，說足感心，不僅動線規劃好，縣府還考量到一些失能長輩交通問題，出動快打長照就醫專車，從5天前起已開始服務。

80歲的伸港鄉林阿嬤，因罹患高血壓、糖尿病及中風，已從2010年使用長照2.0服務迄今，育有二子四女，子女經常返家探視，6月13日衛生局通知她接種疫苗，得知她因下肢無力，移動依賴輪椅輔助，立即媒合長照專車接送，並於6月14日接送至伸港鄉忠孝醫院，在外籍看護陪同下完成接種，讓家屬和阿嬤都很開心，直說很滿意這次服務。

除了防疫第一線醫護人員、第一線工作人員、75歲以上長者開打，彰化縣長照人員疫苗接種也陸續開打，分別於秀水鄉慈濟靜思堂、員林市、永靖鄉及二林鎮四個鄉鎮設疫苗接種站，分別由4個團體協助，接連兩天分流辦理10場次居服員疫苗注射，提供近1545名長照服務人員接種，讓照服員在提供服務過程中更加安心，家屬也可放心。

縣長王惠美表示，這次疫苗的施打主要是以防疫第一線的醫護人員及第一線工作人員為主，最重要的還有從長輩開始，因為確診後高齡長輩的死亡率是高的。縣府針對在家中7、8級的、在長照機構、社區關懷據點等長輩，彰化縣政府主動施打疫苗，後續75歲以上長者，會依照年齡層排序，從90歲以上開始造冊通知，由公所村里長及幹事來通知長輩到場注射。