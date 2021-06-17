員林市區光明街一處民宅，16日晚間9點多傳出麻將摸牌聲，遭附近民眾檢舉通報，警方上門入內一看，群聚打牌已違反防疫規定，屋內6人遭警方開立稽查單。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市區光明街一處民宅，16日晚間9點多傳出麻將摸牌聲，遭附近民眾檢舉通報，警方上門入內一看，群聚打牌已違反防疫規定，屋內6人遭警方開立稽查單。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

縣長在講就要聽，不要以為摸兩把沒關係。員林分局莒光派出所員警接獲民眾檢舉，指市區某民宅內聽到麻將摸牌聲，懷疑有人在群聚賭博，警方上門果然發現連同屋主吳男在內，共6人在室內打麻將，當場錄影蒐證開立稽查單，函報彰化縣政府裁處，6人總計恐將面臨36萬元以上罰鍰。

警方指出，昨天晚上9點多，接獲民眾通報，市區光明街上有處民宅疑似有群聚賭博打麻將情事，正值防疫第三級警戒期間，莒光所長蔡文淦親自率同3名員警前往屋外埋伏，發現確有可疑，立即上前敲門，經吳男同意入內察看，果然看見是內有麻將桌和1副麻將，眾人雖否認賭博，但因皆非同住者，已違反防疫規定，當場蒐證開單。

員林分局長謝錫釗表示，南彰化某鄉麻將牌咖傳播鏈，已因群聚造成多人確診新冠肺炎，他呼籲民眾除應減少非必要外出及活動，切勿有違規群聚情形發生，疫情嚴峻，請民眾自我克制，遵守防疫規定，避免成為防疫破口。