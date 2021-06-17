日本贈台AZ疫苗第三天開打，許多長者17日在家人陪同下前往慈濟接種站施打疫苗，一位施打完的長者雖坐在輪椅上，離去前仍不忘舉手向在場的醫療志工說聲謝謝。（鄧博仁攝）

日本贈台AZ疫苗第三天開打，許多長者17日在家人陪同下前往慈濟接種站施打疫苗，一位等候施打的長者雙手合十靜靜等待，家人則於一旁，幫老人家搧風消暑。（鄧博仁攝）

全台各縣市陸續開放高齡長輩施打日本送來的AZ疫苗，但迄今卻發生13名長者施打後猝死，引發恐慌。住北市文山區華興里的89歲老翁聽聞後，原定17日要去施打，看到新聞後嚇得跟孩子說「我不打了、不打了！」此外還有1名超過65歲原住民長輩也十分猶豫，直說「不太敢打」。

華興里長陳峙穎表示，里內有名89歲長輩，原本跟他反映說沒收到疫苗接種通知單，但他確實有送去，不過也沒關係，願意再補送，可是後來長輩又跟他說不需要、不想打了，他便耐心勸說老人家，本以為說服了，怎料長輩剛剛看到新聞報導全台13老人猝死，嚇得說不打了，長輩的兒子也轉告他「爸爸會怕」，只好再看看。

陳峙穎說，里內還有一些長者也不敢打，比如有名65歲以上的原住民長輩，戶籍在花蓮，但可先施打，本來下午要去打，但看到新聞後，又自覺身上有慢性疾病，也不敢打，目前正在猶豫中，他也跟長輩們說「也沒關係，錯過這次、下次還可再預約」。

「尊重長輩們的看法！」陳峙穎認為，當然現在還不能挑疫苗的廠牌，且各個廠牌在各國也都有災情，年紀大的族群的確有風險，但沒施打的染藝風險更高，就尊重各自的抉擇，若很少出門的長輩覺得不要打就不要打，不過身體若沒有很糟的長輩，還是建議打了比較有幫助；另外今天施打疫苗的人超少，都擠在16日上午，從昨天下午後就很少人來打了。

北市府發言人陳智菡則表示，現在不需要謠言，在急須疫苗且好不容易到手的此刻，大家要有信心，可以出門打疫苗。

日本贈台AZ疫苗第三天開打，許多長者17日在家人陪同下前往慈濟接種站施打疫苗，每位長者會搭配兩位護理師，一位安撫長者的情緒，一位負責施打，過程中不斷關切老人家，照顧無微不至。（鄧博仁攝）