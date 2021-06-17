小蕙(化名)於雲嘉南分署協助疫情紓困相關業務，習得文書建檔職能。（勞動部雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

為協助廣大勞工朋友度過疫情難關，勞動部預計於6月18日將針對已實施的「安心即時上工計畫」進行條件鬆綁，只要年滿15歲國民都可以來申請安心即時上工職缺，每人每小時補助160元，每月最高80小時，每人最長補助960小時，讓民眾在疫情期間能維持生計，度過這波抗疫低潮期。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，因疫情持續衝擊各行各業，影響就業市場工作機會，勞動部特地延長提供公部門臨時工作職缺的「安心即時上工計畫」申請至明年6月30日，並放寬申請資格、延長補助時數、提供防疫津貼及增加線上申請4項措施。

劉邦棟說明，原參加計畫的人需於申請登記日前1年內，要有勞保或就保的投保紀錄，現已放寬為年滿15歲以上本國國民或與本國戶籍結婚之外配，與獲准居留依法在台工作之外國人，都可以申請參加本計畫。

劉邦棟指出，原訂最多補助480小時為限，現放寬至960小時，申請過本計畫之民眾，也可以再次申請參加剩餘時數；參加上工計畫的民眾，若工作內容涉及新冠肺炎的接觸風險，將額外提供防疫津貼，如按每月工時最高80小時計算，每人每月可再加給2000元，並依實際上工時數按比例核給。

47歲的小蕙(化名)是二度就業婦女，隨著孩子逐漸長大至外地就讀，她開始想要外出找工作，但因受疫情影響尋職一段時間都找不到工作，還好在新營就業中心同仁協助下參加了「安心即時上工計畫」，目前她在雲嘉南分署協助疫情紓困業務，透過安心上工學得文書建檔能力，收穫良多。

劉邦棟提醒，有「安心即時上工計畫」需求的民眾，請優先透過網路申辦方式，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送身分證影本及申請登記表，以減少非必要的移動及接觸，若民眾不方便用以上方式申請，則請電洽最近的公立就業服務機構預約排程，進行分流送件。