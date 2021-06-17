中鋼（2002）17日公告，5月份合併營收為397.18億元，5月合併稅前盈餘為76.26億元、月增24％，累計合併稅前盈餘為268.95億元、年增848％，每股稅前盈餘約1.70元。

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《鋼鐵股》中鋼5月獲利續攀高 前5月稅前EPS1.7元
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