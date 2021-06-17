中鋼累計前5個月合併稅前盈餘為268.95億元、年增848％ 14:112021/06/17 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）17日公告，5月份合併營收為397.18億元，5月合併稅前盈餘為76.26億元、月增24％，累計合併稅前盈餘為268.95億元、年增848％，每股稅前盈餘約1.70元。 苗栗縣單日增31確診 30人為外籍移工 《鋼鐵股》中鋼5月獲利續攀高 前5月稅前EPS1.7元 #中鋼 #合併稅前盈餘 #月增 #日公告 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 居隔、居家垃圾暴增 樹林焚化廠歲修延至7、8月 09:382021/06/17 生活 《鋼鐵股》官田鋼5月每股賺0.27元 Q2獲利優於Q1 12:172021/06/17 財經 屏東宅在家做菜 急診刀傷月增60人次 04:102021/06/17 焦點要聞 《電子零件》全年獲利拚增兩位數 群電放量攻上70元 15:412021/06/17 財經 和淞科技17日每股62元掛牌興櫃 09:112021/06/17 財經 中西合併治療超給力！清冠一號加持11天 CT值從19.3升到31.6 12:092021/06/17 生活 《基金》5月基金定期定期扣款強強滾 8檔月扣金額上億元 08:192021/06/17 財經 東研信超17日申請登錄興櫃股票 15:092021/06/17 財經 期限將至！房地合一稅2.0自7月1日起施行 09:432021/06/17 房市新訊 《橡膠股》台橡Q2營收、獲利可望持穩 H2端看疫情 16:322021/06/17 財經 《鋼鐵股》中鴻6月營收UP Q2獲利更讚 11:432021/06/17 財經 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 晶圓代工三哥轉強 摩根大通初評喊買力積電 - 財經 - 工商 信義房屋捐款逾千萬助醫護 上下齊心共同抗疫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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