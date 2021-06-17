彰化今天又嘉玲。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心17日宣布單日確診本土病例175例、境外移入0例，總計175例，彰化縣增加0例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣疫情情況。今天再次迎來嘉玲，縣民狂賀，欣喜多條可怕傳播鏈延燒了近月斬斷了。

昨天自疫情爆發以來首次迎來「嘉玲」，彰化人禁不住狂喜，但也互相提醒仍得小心，今天嘉玲又再度來說哈囉，彰化人再次開心拍手，縣長王惠美表示，彰化零確診，表示傳染鏈斷了，但除非全台都零確診，疫苗施打也到一定比例，否則人潮流動，還是不能掉以輕心，感謝所有守護人員，呼籲仍要嚴守防疫守則，就怕餘火又會燃起來。

彰化疫情曾是全台第4高，累計251例確診，水果傳播鏈，麻將牌咖、醫院群聚感染，家族聚餐等，多條傳播鏈延燒，一度讓人很緊張，但彰化縣衛生局採取打量匡列、大量篩檢策略奏效了，把病毒圍堵在可以控制的範圍，並搶先一步提前預防社區殘留病毒，執行一旦呼吸道出現症狀，一律到醫院進行PCR免費篩檢，天羅地網，全面大圍堵。

這幾天確診都降到個位數後，連續兩天清零，網友也發出了狂讚，還形容是葉彥伯是「疫調之鬼，足跡全找出來了，怎麼傳」、 「這警政系統抓人和衛生局匡列的能力也太猛了吧」。「狂解地獄級副本的男人」。

葉彥伯表示，病毒難纏，彰化縣至今累計篩檢數4萬多人次，都是採取PCR精確採檢。預防和監控特別重要，還是要維持一定篩檢量能。